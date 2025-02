Documentaire

Juchée au sommet d’une colline de la campagne genevoise, la maison bioclimatique de la famille Tiercy a été construite autour du piano à queue. Dans cette «maison outil » on cultive les tomates, les courbes et l’harmonie. La maman enseignante se sent châtelaine sur son lopin de terre. Le papa sculpteur ramène des roches de chacune de ses pérégrinations et le jardin en regorge. Il s’est engagé à passer cette parcelle de terre aux suivants en y laissant un minimum de traces. Un documentaire de Raphaël Engel pour Passe-moi les jumelles