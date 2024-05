Conférence

Une dizaine d’espèces de plathelminthes sont désormais repérées en France. Ces nouveaux envahisseurs, provenant de diverses contrées exotiques via les transports internationaux de plantes, menacent les animaux de nos sols.

En juin 2013, un amateur trouve dans son jardin un ver bizarre et publie sa photo sur un forum internet. La communauté scientifique française découvre dès lors l’existence des plathelminthes terrestres. À la suite d’une initiative de science participative, des centaines de témoignages arrivent de toute la France et montrent que la majorité du territoire est envahie, par une dizaine d’espèces. Ces espèces sont probablement toutes arrivées, indépendamment les unes des autres, dans des pots de fleurs importés de pays de l’Hémisphère sud (Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil).

Les plathelminthes terrestres envahissent maintenant le territoire européen en utilisant les mêmes moyens de transport et une des espèces, Obama nungara, originaire du Brésil, est maintenant présente dans soixante départements français. Les plathelminthes terrestres sont des prédateurs d’animaux du sol (vers de terre, mollusques, arthropodes) et représentent un danger pour la biodiversité et l’écologie des sols.