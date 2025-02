Documentaire

Vagues de chaleur, manque de pluie : le niveau des nappes phréatiques est dramatiquement en baisse. La consommation d’eau, elle, ne cesse d’augmenter. Comment faire pour économiser cette précieuse ressource ? Tour d’horizon de diverses approches, que ce soit à l’échelle d’un foyer, d’une collectivité territoriale, d’une exploitation agricole ou d’un complexe industriel.

L’eau est une ressource essentielle, mais pas illimitée. Elle se raréfie dans le monde entier, y compris en Europe. Dorothea Mergel, ingénieure de projet à la compagnie des eaux de Hambourg, tire la sonnette d’alarme. Elle travaille à la pérennisation de l’approvisionnement en eau potable de la deuxième plus grande ville d’Allemagne. Un projet pilote des « eaux grises » qui porte sur la collecte et le traitement de l’eau des douches et des lavabos ensuite utilisée pour les chasses d’eau et l’arrosage des jardins. Une idée parmi d’autres pour éviter le gaspillage d’eau potable.

En Tunisie, chaque goutte compte – surtout dans l’agriculture. Avec ses régions désertiques, le pays fait face à des températures pouvant atteindre les 45 degrés en été. Bellachheb Chahbani est docteur en agronomie. Il a perfectionné une méthode d’irrigation traditionnelle qui permet d’économiser 70 % d’eau. Car l’approvisionnement en eau potable passe par la réduction de la consommation. Dans le sud du pays, le chercheur rend visite à des producteurs d’olives pour mettre en place son système d’économie d’eau.

Dans le secteur industriel aussi, il serait possible d’économiser énormément d’eau. À Fredericia, au Danemark, Andreas Kirketerp office comme « économiseur d’eau » de la brasserie Carlsberg. L’eau servant à nettoyer les bouteilles, les canettes, les cuves et autres machines est recyclée grâce à une installation innovante. Ce cycle vertueux permet d’économiser 1 800 mètres cubes d’eau par jour. Soit l’équivalent de la consommation quotidienne d’environ 14 000 personnes dans un pays comme l’Allemagne. Là encore, l’effet positif est considérable pour l’approvisionnement local en eau potable.

