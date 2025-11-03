L’eau provenant des icebergs est techniquement potable, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les icebergs se forment à partir de neige compacte tombée il y a des milliers d’années, bien avant que l’atmosphère ne soit aussi polluée qu’aujourd’hui. Cela signifie que leur eau est généralement très pure, dépourvue de sels minéraux, de micro-organismes ou de contaminants chimiques. En théorie, une fois fondue, cette eau est consommable sans traitement particulier.
Cependant, certains aspects peuvent limiter sa consommation directe.