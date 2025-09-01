Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...
Prendre le virage du numérique responsable ne se limite pas à adopter de nouveaux outils technologiques, mais implique une...
Quand tu penses que tu fais du recyclage…
Le capitalisme et la crise climatique apparaissent aujourd’hui comme deux forces en opposition frontale, tant le premier semble alimenter...
Les forêts de montagne couvrent aujourd’hui plus de 50 % de la surface des Alpes et abritent une part...
Il est partout et sous toutes les formes : de la bouteille de shampoing aux jeux pour enfant, en...
En ville, le contact avec la nature se cantonne souvent à l’arrosage de ficus en open space ou la...
Comment vaincra-t-on la crise écologique et sociale actuelle? Vaste question. Dans son talk, Magali Payen nous montre en quoi...
C’est une manière simple de réduire nos déchets de 30% ! Quand nous jetons à la poubelle nos épluchures...
La glaciologue Heïdi Sevestre cherche à savoir si ce glacier perd davantage de glace qu’il y a 40 ans...
Un jeune homme vient de se faire agresser. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois dans la Seine-Saint-Denis. En un an, ce...
Stéphane bourgoin raconte : En août 1990, la petite ville de Gainesville, en Floride, vit dans la terreur. En...
Saviez-vous qu’on pouvait utiliser la chaleur de la Terre pour se chauffer ? D’où vient cette énergie, et comment...
Tout le monde le sait, l’océan régule notre climat. Mais comment ? À quel degré ? L’acidification et la...
Depuis quelques années, cyclones toujours plus violents et montée des eaux menacent la vie côtière du Golfe du Bengale....
Quand Paris s’endort, une autre ville se réveille. Violences, urgences, tensions : policiers, pompiers et brigades spéciales veillent sans...
Le gaspillage alimentaire n’est pas uniquement le fait des ménages. De la production, à la transformation en passant par...
Depuis sa prison de Mineral Point dans le Missouri où il séjourne dans le couloir de la mort, Earl...
Elles nous exaspèrent et mettent nos vies en danger: ce sont les incivilités du quotidien. Tapage nocturne, dégradations volontaires de...
Des vacances de rêve à prix doux : l’ile de Bali, la plus visitée des îles indonésiennes, propose du...
