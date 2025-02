Documentaire

Le terme “écocide“ désigne la destruction de milieux naturels de la faune et de la flore, ce qui n’est pas sans conséquence pour les humains. Ce phénomène frappe l’Europe de l’Est de plein fouet. Pourtant, les pays concernés tardent à régler la question des énergies fossiles et des industries les plus polluantes. En Roumanie, au Kosovo et en Serbie, comment les luttes écologistes s’organisent-elles ?

Rencontre sur les rives de la Mer Noire, avec deux biologistes marins qui étudient les dauphins et nous expliquent pourquoi leur population a fortement diminué ces dernières années. Autre signe du changement climatique, la région est souvent en proie aux tempêtes. L’une d’elles a balayé en 2023 le container de l’école de surf de Bogdan Dan Staruiala à Constanta. Le surfeur roumain s’engage pour l’environnement et s’efforce d’éveiller les consciences de ses élèves.

En Serbie, le militant écologiste Nikola Krstic s’inscrit dans la même philosophie. En 2016, une entreprise publique chinoise a racheté l’aciérie installée dans sa ville natale, Smederevo. Depuis, les habitants constatent avec désolation qu’une épaisse poussière rouge se dépose partout et cause des problèmes respiratoires. « Tracks East » rencontre également Nikola qui présente Tvrdjava (« Forteresse »), l’ONG qu’il a créée.

Le ministre kosovar de l’environnement admet désormais lui-même que le changement climatique est un immense défi pour son pays. Mais puisque le Kosovo n’est pas reconnu par tous les États membres de l’Onu, il ne dispose pas des moyens financiers pour y faire face. L’artiste Driton Selmani et la militante Sina Thaqi, quant à elles, déplorent surtout les montagnes de déchets qui s’accumulent dans le petit pays des Balkans et luttent avec leurs propres armes contre ce problème majeur.

