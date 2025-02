Article

Qu’est-ce qu’un puits de carbone ?

Un puits de carbone est un système naturel ou artificiel capable d’absorber et de stocker le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère. Ces puits jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant la concentration de gaz à effet de serre. Parmi les principaux puits de carbone, on retrouve les forêts, les océans et certains sols agricoles.

Les types de puits de carbone naturels

Les forêts et les arbres

Les arbres sont des puits de carbone particulièrement efficaces. Par le biais de la photosynthèse, ils captent le CO2 et le transforment en oxygène tout en stockant le carbone dans leur biomasse (tronc, branches, racines) et dans le sol.

Parmi les essences les plus performantes en termes de captation du carbone, le Paulownia se distingue. Cet arbre à croissance ultra-rapide peut absorber jusqu’à dix fois plus de CO2 que d’autres espèces courantes. De plus, il intervient dans la régénération des sols dégradés en favorisant une meilleure rétention d’eau et en évitant l’érosion.

Les océans

Les océans captent près d’un tiers des émissions de CO2 produites par l’activité humaine. Ce phénomène est en grande partie dû au phytoplancton, qui absorbe le CO2 par photosynthèse et joue un rôle clé dans la régulation climatique. Toutefois, l’acidification des océans liée aux excès de dioxyde de carbone représente un défi majeur pour leur rôle de puits de carbone. Des initiatives comme la restauration des herbiers marins et la culture d’algues géantes sont explorées pour renforcer cette capacité naturelle de captation du carbone.

Les sols agricoles

Les sols jouent également un rôle important dans le stockage du carbone, notamment grâce aux pratiques de l’agriculture régénératrice. En intégrant des techniques telles que la rotation des cultures, l’agroforesterie et le non-labour, il est possible d’améliorer la capacité des sols à stocker le carbone et à limiter son relargage dans l’atmosphère. L’ajout de matière organique et l’optimisation de la couverture végétale permettent également d’accroître la séquestration du carbone dans les sols de manière significative.

Encourager les agriculteurs à adopter des pratiques favorisant la séquestration du carbone et investir dans les nouvelles technologies de captage et stockage du CO2 sont autant de leviers permettant d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone.

Les puits de carbone artificiels

Outre les puits de carbone naturels, des solutions technologiques émergent pour capter et stocker le CO2 de manière plus ciblée. Parmi elles, on retrouve :

La capture et le stockage du carbone (CSC) : ce procédé consiste à piéger le CO2 émis par les industries et à le stocker sous terre dans des formations géologiques adaptées.

: ce procédé consiste à piéger le CO2 émis par les industries et à le stocker sous terre dans des formations géologiques adaptées. La bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS) : une technique combinant la production d’énergie à partir de biomasse avec la capture et le stockage du carbone.

: une technique combinant la production d’énergie à partir de biomasse avec la capture et le stockage du carbone. Les matériaux de construction absorbant le CO2 : certains bétons et ciments innovants sont conçus pour piéger et stocker durablement du CO2.

: certains bétons et ciments innovants sont conçus pour piéger et stocker durablement du CO2. Les technologies de minéralisation : ces méthodes permettent de transformer le CO2 en minéraux solides, facilitant ainsi son stockage à long terme.

Pourquoi favoriser le développement des puits de carbone ?

L’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère contribue au changement climatique et à ses effets dévastateurs. Renforcer les puits de carbone naturels et artificiels est donc essentiel pour compenser une partie des émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Planter des arbres à forte captation de CO2 ou restaurer les écosystèmes marins et forestiers sont des actions concrètes pour agir et préserver la biodiversité.