Documentaire

Le département des Bouches du Rhône vient de vivre la pire saison de feux de foret de la décennie. Plus de 4000ha sont partis en fumée. Provoqués par une sècheresse exceptionnelle et la présence de pyromanes, ces feux ont été à chaque fois attisés par des épisodes de vent sec et rafaleux : le mistral. Après trois mois de lutte éreintante, les soldats du feux sont épuisés, hommes et matériel n’attendent plus qu’une seule chose : la pluie. Elle seule pourra mettre fin à la menace feux de forêt. Mais début septembre, ce n’est pas la pluie que les prévisions météo annoncent, mais un nouveau coup de vent. Le mistral va encore frapper.

Cette saison exceptionnelle est-elle vraiment terminée ?