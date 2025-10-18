La discrimination en entreprise, qu’elle soit fondée sur l’origine, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre...
Premier levé, dernier couché, rarement remercié : un bon régisseur doit gérer n’importe quel problème à n’importe quel instant....
Vider ses poches, l’astuce pour vivre ses meilleures années
« Ta différence, loin de me léser, m’enrichit. » Cette citation donne le la au discours de Christian Charlier,...
C’est la fin du service, l’heure de faire le bilan. Sur un écran, Carlos et son adjointe scrutent à...
Le monde du travail n’a jamais connu une transformation aussi rapide. Entre l’essor du télétravail, la digitalisation des métiers...
Nous avons eu la chance d’accueillir trois invités prestigieux : Dominique Busso, CEO de Forbes France et Oniriq, Bérénice...
Lorsqu’un site web ne génère pas de clients, il est légitime de se demander s’il faut le refaire. Pourtant,...
L’École Nationale de la Magistrature, une institution, une pépinière d’élite, mais aussi un monde méconnu du grand public. Chaque...
Burlesque Romance raconte le parcours d’une jeune artiste partagée entre sa carrière et ses amours. Une histoire qui nous...
Les démineurs ont pour mission de repérer, neutraliser et détruire toutes sortes d’explosifs. Depuis 2015, la France est la...
Réviser pour le BTS Assurance et le BTS Banque exige une approche méthodique, car ces deux diplômes couvrent des...
Ces stagiaires vont mettre leur courage à rude épreuve dans cette formation de secouristes. Réalisateur : Pascal Carron
En France, ils ne sont que quelques centaines à exercer le métier de sosie. Concerts, campagnes de pub, films,...
Le coaching professionnel s’impose aujourd’hui comme un outil puissant pour ceux qui cherchent à évoluer dans leur carrière et...
La fête foraine demeure une attraction très prisée en France, constamment à la pointe avec des animations de plus...
En estive, des bergères soignent les brebis dans la vallée d’Aspe. Le métier de berger se féminise dans les...
Prisons surpeuplées, violences, trafics en tout genre : les établissements pénitentiaires français sont devenus de véritables passoires. Chaque jour,...
Les ventilateurs à céréales sont des outils essentiels dans le domaine agricole, utilisés pour assurer la qualité et la...
Portrait de Vincent Moscato, ancien rugbyman, animateur radio, qui se lance dans un nouveau défi : un one man...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site