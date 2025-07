Documentaire

Dans le sud de la France, les férias attirent des dizaines de milliers de personnes pour leurs corridas et bodegas. Ainsi à Dax, 8 000 spectateurs assistent aux concours de vaches landaises. Parmi eux, Baptiste a été suivi : il va jouer les « écarteurs », défiant les vachettes qui les chargent à plus de 50 km / h. Mais les débordements sont toujours plus nombreux, essentiellement causés par les excès d’alcool. À Béziers, par exemple, les pompiers sont sur la brèche 24 h sur 24. Les victimes de bagarres, de chutes ou de comas éthyliques sont pour la plupart jeunes et très alcoolisées. Les policiers de la BAC sont, eux aussi, à l’affût de trafics de stupéfiants.

Réalisateur : DAVID BOBIN