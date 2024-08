Documentaire



Chaque année, Dax accueille l’une des plus grandes fêtes de la France : la feria. Pendant quelques jours, 800 000 personnes assistent aux spectacles de taureaux et des concerts. En journée, la fête est bon enfant mais la nuit, les choses se gâtent. Au fil des nuits, la feria va faire des ravages et sollicite les urgences, policiers et gendarmes.