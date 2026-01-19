Juvisy-sur-Orge, 27 novembre 2011, Nathalie Davids, une jeune femme de 35 ans, laborantine à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, est...
Huntsville, située à proximité de Houston aux États-Unis, possède de nombreuses unités pénitentiaires. Régulièrement, des détenus condamnés à mort...
A Louvroil près de Maubeuge, le 1er juin 2011, c’est la consternation. Jean Moritz, père de huit enfants, vient...
Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne...
À Tihar, le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines de prison ferme. Avec la préparation...
Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue...
Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices...
SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald...
Il a caché son corps en décomposition pendant deux ans dans une poubelle…
La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.
Plus de 200 000 Français subissent une usurpation d’identité chaque année ! Des situations cauchemardesques pour certains. Patrick se...
Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...
En 1977, Agnès Le Roux, riche héritière d’un casino niçois, disparaît mystérieusement. Son amant, Jean-Maurice Agnelet, est vite soupçonné…...
En novembre 2010, Christopher Lejard découvre son père abattu, au pied de sa voiture. Rapidement, tout porte à croire qu’il...
Un homme déguisé en facteur vole des cartes bleues auprès de personnes âgées en prétextant des frais de livraison....
Que se passe-t-il du côté de la justice, quand le domicile conjugal tourne au drame ? Nous avons suivi...
Le nombre de cambriolages est en hausse, il y en a toutes les 90 secondes en France. Mais ce...
L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...
Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
En Guyane, la police doit parfois faire face à un fléau qui touche bon nombre de la population :...
