Conférence

Le réseau FRIPON (Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network) est un réseau national de surveillance du ciel, comprenant 100 caméras vidéo ainsi que 25 antennes radio pour « écouter » les météores et en déterminer la vitesse.

Son objectif est de faire le lien entre les météorites que nous trouvons à la surface de la Terre et les corps planétaires dont elles sont issues. Pour cela, FRIPON reconstituera les trajectoires des bolides qui signalent leur traversée de l’atmosphère et qui sont visibles entre environ 100 et 20 km d’altitude. Cela servira à déterminer à la fois la provenance de ces roches et aussi leur lieu de chute, afin de pouvoir les rechercher. L’objectif du programme de science participative Vigie-Ciel est d’impliquer le public dans ces recherches sur le terrain, en s’appuyant sur son intérêt pour les météorites et pour les étoiles filantes et bolides. Ces programmes ont pour ambition de récupérer une météorite tous les deux ans, voire une par an, ce qui serait 10 fois plus qu’au cours du siècle passé.