Documentaire



Thomas débarque à Pointe à Pitre alors que toute la Guadeloupe bat au rythme du carnaval. Pour vivre de l’intérieur cette fête extraordinaire, il intègre un groupe de carnaval et fais l’expérience d’un déboulé haut en couleurs. A la découverte d’une culture créole, il rencontre un jeune chef et un jardin merveilleux, s’essaie au surf, assiste à d’étonnants combats de coq, et prend enfin la mer avec un passionné de saintoises, des bateaux traditionnels typiques de l’archipel. Au bout de la route, direction Les Saintes, où on peut encore dénicher des plages paradisiaques à l’abri des routes touristiques.

Un film écrit et Un documentaire réalisé par Thomas Yzébé

Produit par Step by Step