Documentaire

Le camping en France ne connait pas la crise. Le bon rapport qualité/prix qu’offre ce type d’hébergement de vacance attire de plus en plus de français, soucieux de faire attention à leur portefeuille tout en se rapprochant de la nature. Mais encore faut-il être bien équipé pour ne pas gâcher ses vacances. Il existe de plus en plus de matériel de camping : tentes, piquets, matelas, sacs de couchages..tout est plus léger et rapide à monter. Alors comment réussir son camping sous une tente ? Suivez les « guides »..

Un reportage de Lilya Melkonian.