Conférence

Votre conférencier vous parle du Grand Musée égyptien du Caire. Surplombant le plateau de Gizeh, s’étendant sur 490 000 m² et retraçant plus de 3 000 ans d’histoire, il s’annonce comme le plus grand musée archéologique au monde dédié à une seule civilisation, celle de l’Égypte antique. Il exposera notamment le trésor de Toutankhamon et la statue colossale de Ramsès II. Les collections de la période antique seront présentées selon trois grands thèmes : la royauté, la société et les croyances.