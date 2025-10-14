Depuis quelques années, des dizaines de milliers d’actifs français partent refaire leur vie au Portugal. Le pays a tout pour plaire : proche de la France (2 heures de vol), le climat est doux. Depuis 2013, les Français qui s’installent là-bas sont exonérés d’impôts sur les revenus venant de France pendant 10 ans et le coût de la vie est 30% inférieur (2000 euros le mètre carré à Lisbonne). Comment vivent ces français qui ont sauté le pas ? Niveau de vie et qualité de vie : le rêve est-il au rendez-vous ?