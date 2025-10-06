Documentaire

Troisième pays le plus vaste de la péninsule arabique, le Sultanat d’Oman est enclavé entre mer et désert, c’est un véritable trésor caché. Pour ses paysages : mer et dunes, montagnes et wadis, villages perchés et palmeraies, que le sultanat met un point d’honneur à protéger…Pour son histoire : trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, ce pays de marins situé à la croisée des routes maritimes et des épices possède une culture d’échanges datant du IIIe millénaire avant J.-C qui fait aujourd’hui aussi bien sa richesse culturelle que le métissage de ses habitants.

Dans cet extrait, pour le début de son voyage à Oman, Khaled propose à Sophie Jovillard de découvrir un paysage naturel typique d’Oman : les wadis. Ils sont en voiture en direction du wadi Harima, l’un des plus beaux wadis d’Oman.