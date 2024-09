Article

Lisbonne, capitale du Portugal, est une ville pleine de contrastes, alliant tradition et modernité. Entre ses quartiers historiques, ses vues imprenables sur le Tage et son dynamisme culturel, la ville séduit les visiteurs du monde entier.

Aperçu historique de Lisbonne

Fondée il y a plus de 2 000 ans, Lisbonne a traversé les époques et conserve des traces de son riche passé. Son histoire remonte à l’époque phénicienne, avant de devenir une colonie romaine puis une ville maure. La reconquête chrétienne en 1147 par le roi Afonso Henriques a marqué un tournant dans son histoire, et Lisbonne est devenue la capitale du Portugal en 1255.

L’âge d’or de Lisbonne a commencé au XVe siècle avec les Grandes Découvertes. Vasco de Gama, célèbre explorateur portugais, a ouvert la route vers l’Inde en 1498, et la ville est rapidement devenue un carrefour commercial majeur. Ce passé glorieux se reflète encore aujourd’hui dans ses monuments, tels que la Tour de Belém ou le Monastère des Hiéronymites, deux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les quartiers incontournables

a) Alfama : le cœur historique

Le quartier d’Alfama est l’un des plus anciens de Lisbonne. Ses rues étroites et pavées, ses maisons blanchies à la chaux et ses petites places pleines de charme en font un lieu emblématique. Ce quartier a su préserver son âme authentique, malgré le développement touristique. C’est ici que le fado, la musique traditionnelle portugaise, résonne dans les tavernes et restaurants locaux.

Lors de votre visite, ne manquez pas la cathédrale Sé de Lisboa, construite au XIIe siècle, ainsi que le château Saint-Georges qui surplombe la ville et offre une vue imprenable sur Lisbonne et le Tage.

b) Bairro Alto : l’âme bohème

Le Bairro Alto est le quartier bohème par excellence. En journée, il est calme, mais une fois la nuit tombée, il se transforme en un véritable centre de la vie nocturne lisboète, avec ses nombreux bars, restaurants et petites salles de concert. C’est également un lieu idéal pour découvrir la scène artistique contemporaine de la ville.

c) Baixa et Chiado : l’élégance classique

Le quartier de Baixa, avec ses larges avenues et ses places majestueuses, est l’un des symboles de la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre dévastateur de 1755. Ici, vous trouverez la Place du Commerce (Praça do Comércio), bordée par des bâtiments aux façades jaunes emblématiques, et la Rue Augusta, une artère piétonne qui mène à l’Arc de triomphe.

À proximité, le Chiado est un quartier chic et artistique, connu pour ses cafés littéraires, ses boutiques élégantes et ses théâtres. Une visite au Café A Brasileira, où Fernando Pessoa aimait s’attabler, est un incontournable pour les amateurs de littérature.

Les sites et monuments à ne pas manquer

a) La tour de Belém

Située sur les rives du Tage, la Tour de Belém est un symbole de l’âge des découvertes. Construite au début du XVIe siècle pour protéger l’entrée du port de Lisbonne, elle est aujourd’hui un monument emblématique. Son architecture de style manuélin, avec des détails sculpturaux rappelant les explorations maritimes portugaises, en fait un chef-d’œuvre à découvrir.

b) Le monastère des Hiéronymites

Non loin de la Tour de Belém se trouve le Monastère des Hiéronymites, un autre joyau de l’architecture manuéline. Fondé en 1502, il a été construit pour célébrer le retour de Vasco de Gama après son voyage vers l’Inde. L’intérieur, avec ses voûtes finement sculptées, est d’une beauté remarquable, tout comme son cloître. Ce monument, tout comme la Tour de Belém, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

c) L’océanarium de Lisbonne

Pour une pause plus moderne, l’Océanarium de Lisbonne est l’un des plus grands aquariums d’Europe. Situé dans le Parc des Nations, il offre une plongée fascinante dans la vie marine avec des espèces venant du monde entier. Les enfants comme les adultes seront émerveillés par sa diversité et la qualité de ses expositions.

Se déplacer à Lisbonne

Lisbonne, bâtie sur sept collines, peut parfois sembler difficile à explorer à pied en raison de ses pentes escarpées. Heureusement, la ville dispose d’un excellent réseau de transports publics. Le tramway 28 est l’un des moyens les plus charmants de découvrir Lisbonne. Ce tram emblématique serpente à travers les ruelles étroites et grimpe les collines, offrant une vue panoramique sur la ville.

Pour les amateurs de paysages uniques, les ascenseurs de Lisbonne, comme l’ascenseur de Santa Justa, relient différents niveaux de la ville, tout en offrant des vues imprenables sur les toits rouges de Lisbonne.

Saveurs de Lisbonne : un voyage culinaire

La gastronomie portugaise est l’une des plus riches et diversifiées d’Europe, et Lisbonne en est le parfait reflet. Parmi les spécialités locales, ne manquez pas les pastéis de nata, ces fameuses tartelettes à la crème. Le meilleur endroit pour les déguster est la Pastéis de Belém, où la recette est gardée secrète depuis plus de 150 ans.

En matière de plats, le bacalhau à Brás (morue cuisinée avec des oignons, pommes de terre et œufs) est un incontournable. Lisbonne est également réputée pour ses fruits de mer, avec des plats comme l’arroz de marisco (riz aux fruits de mer) ou la cataplana de poisson.

La vie culturelle et artistique

Lisbonne est une ville en constante effervescence culturelle. Le musée Calouste Gulbenkian, avec ses collections d’art antique, européen et oriental, est l’un des plus grands trésors artistiques de la ville. Le Musée Berardo, situé à Belém, est un incontournable pour les amateurs d’art moderne, avec des œuvres de Picasso, Dalí et Warhol.

Les festivals ne manquent pas non plus. Le Lisboa Dance Festival, consacré à la musique électronique, et le Festa de Santo António, une grande fête populaire en juin avec des processions et des danses dans les rues, illustrent bien la diversité des événements.

Conseils pratiques pour visiter Lisbonne

Meilleure période pour visiter : Lisbonne bénéficie d’un climat méditerranéen, avec des étés chauds et des hivers doux. Les mois de mai, juin, septembre et octobre sont idéaux pour profiter d’une météo agréable tout en évitant la foule estivale.

: Lisbonne bénéficie d’un climat méditerranéen, avec des étés chauds et des hivers doux. Les mois de mai, juin, septembre et octobre sont idéaux pour profiter d’une météo agréable tout en évitant la foule estivale. Langue : le portugais est la langue officielle, mais beaucoup de Lisboètes parlent anglais, surtout dans les zones touristiques.

: le portugais est la langue officielle, mais beaucoup de Lisboètes parlent anglais, surtout dans les zones touristiques. Transport : la carte Viva Viagem permet d’utiliser tous les moyens de transport en commun. Elle est rechargeable et très pratique pour se déplacer.

: la carte Viva Viagem permet d’utiliser tous les moyens de transport en commun. Elle est rechargeable et très pratique pour se déplacer. Sécurité : Lisbonne est une ville relativement sûre, mais comme dans toute grande ville, il est recommandé de faire attention à ses affaires personnelles dans les zones très fréquentées.

Conclusion

Découvrir Lisbonne, c’est s’immerger dans une ville au charme indéniable, où chaque coin de rue cache une surprise. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de bonne cuisine ou simplement en quête de beaux paysages, la capitale portugaise a de quoi vous séduire. Entre ses quartiers historiques, ses monuments grandioses et son atmosphère chaleureuse, Lisbonne est une destination à explorer sans modération.