Documentaire

Direction le Xinjiang. Cette province chinoise, grande comme trois fois la France, est le théâtre d’affrontements particulièrement violents entre les ouïgours – minorité turcophone musulmane, autrefois majoritaire – et les chinois encouragés par Pékin à venir coloniser cette région des confins d’Asie Centrale, qui, sauf sur le papier, n’a rien d’autonome. Une guerre de territoire que le régime cherche à tout prix à gagner et surtout à cacher. Papillon y est allé non sans mal, l’a payé d’un peu de prison, avant de ramener in extremis ces images du bout du monde.