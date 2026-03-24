Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question de la pertinence de l’action et du droit international humanitaire. Depuis 160 ans, le CICR œuvre pour protéger et assister les personnes affectées par la guerre, alors que les Conventions de Genève fêtent leurs 75 ans. Les moyens et méthodes de combat ont grandement évolué depuis leur adoption, mais l’impact en vies humaines reste aussi aigu que jamais. Le CICR fait face à de nombreux défis et dilemmes dans la conduite de son action: souffrance indicible des populations, mobilisation insuffisante pour le respect du droit international humanitaire, remise en question de la neutralité du CICR. Comment envisager l’avenir de son engagement pour la dignité humaine?