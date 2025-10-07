Ressources Dans la même catégorie

Documentaire J’ai 80 ans et je dois travailler de nuit ! Ce reportage suit le quotidien des habitants, vivant au près des toxicomanes. À 80 ans et après une vie...

Documentaire Mali : la résistance contre Wagner Dans le nord du Mali, une guerre oubliée refait surface. Depuis 2023, le Front de Libération de l’Azawad (FLA)...

Documentaire Des déserteurs russes témoignent On parle rarement des déserteurs russes, surtout à la télévision russe. Ça pourrait ternir le discours de propagande et donner de...

Documentaire Soudan : l’enfer d’un camp de réfugiés Plongée au cœur de l’exode tigréen, nous suivons Yared et Saba, jeunes mariés ayant fui le Tigré pour traverser...

Documentaire Al Qaida blanchit son argent grâce au miel Récolté au Yémen, il guérirait de nombreuses maladies, procurerait la puissance sexuelle et financerait des réseaux fondamentalistes. Au Yémen,...

Documentaire Internat : les enfants placés dès 6 ans ! Ils ont entre 5 et 11 ans et vivent déjà du lundi au vendredi sans papa ni maman. L’internat...

Documentaire La terrible vie des sans abris de l’aéroport de Roissy ! Des dizaines de SDF ont élu domicile jusque dans les entrailles de l’aéroport de Roissy, et y gagnent parfois...

Documentaire Les influenceurs, nos nouveaux guides spirituels ? Les influenceurs règnent sur les réseaux sociaux. Leurs « followers » s’identifient à ces figures qui leur ressemblent tant et entrent...

Documentaire Climat, les méthodes choc Leurs coups d’éclat font régulièrement la une: de la soupe jetée sur des chefs-d’œuvre dans les musées, des militants...

Documentaire Libye, l’héritage de Kadhafi Dix ans après la chute du régime de Kadhafi, ce documentaire décrypte la crise en Libye et interroge les...

Documentaire Maud Fontenoy son combat pour être mère Rien n’arrete Maud Fontenoy : navigatrice, aventurière, militante, elle est de tous les combats. Depuis ses premiers exploits en...

Documentaire Molenbeek, base du terrorisme et de la délinquance ? Rues pavées, maisons en brique, la commune de Molenbeek en Belgique ressemble à une petite ville de province, mais...

Documentaire L’atribution des HLM à Paris 5 ans d’attente pour avoir un HLM à Paris…

Documentaire Inde : la terre de feu de Jharia Dans le village de Bokapahari, tout le monde vit de l’extraction illégale du charbon. Femmes, enfants et vieillards...

Documentaire Enfants jockeys : chutes violentes et travail jusqu’à épuisement Ils ont entre 9 et 13 ans et participent pour de l’argent à des courses de chevaux. Ces courses,...

Documentaire Le légendaire hôpital Albert-Schweitzer Lambaréné est entrée dans la légende avec un lieu mythique : l’hôpital Albert-Schweitzer. Il y a plus de 100...

Documentaire Les aventuriers de kafountine C’est la magnifique histoire de deux sénégalais originaire de Kafountine, embarqué depuis 25 ans sur les bateaux de pêches...

Documentaire Black Shorts d’Hawaï : le clan protecteur des vagues Les « Black shorts » assurent la sécurité lors des grands « contests » sur le sable comme dans l’eau, et tout au...