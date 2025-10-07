Une nouvelle fois Sebastian Perez Pezzani est parti à la découverte de ceux qui par leur intelligence et leur sens de l’adaptation réussissent à se sortir de toutes les situations. Les rois du système D et les princes de l’astuce permettent à Sebastian de nous dévoiler l’autre facette des pays les plus pauvres. Et l’Albanie en fait partie. C’est là-bas que Sebastian nous emmène rencontrer un recycleur de barrages hydro-électriques, des Roms qui s’adaptent au tourisme du pays ou encore un pharmacien qui récolte lui-même les plantes médicinales pour les vendre dans les rues de Tirana. Du nord au sud du pays, voyagez en compagnie de Sebastian, loin des clichés, et découvrez l’Albanie comme vous ne l’avez jamais vue.
Un reportage de Sebastian Perez.