Conférence

Le Musée de l’Homme est engagé sur les questions de société. La Galerie de l’Homme pose les questions « Qui sommes-nous ? », « D’où venons-nous ? » et « Où allons-nous ? ». Cette conférence est l’occasion de nous questionner individuellement et collectivement sur ce que nous sommes et les choix éthiques et philosophiques auxquels nous sommes confrontés en tant qu’Humains et humanité.