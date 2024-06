Documentaire

111 fois marseille est la vision singulière d’un homme sur sa ville de naissance. 40 ans de vie commune de souvenirs de réflexions et d‘émotions sur une cité en mutation. 111 plans pour 111 quartiers une voie hybride entre documentaire et autobiographie, les sentiments et l’histoire personnelle de l’auteur conjugués à la géographie et l’histoire de la ville, un récit visuel entre balade et introspection. Un documentaire de Jean-Paul Noguès.