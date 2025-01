Documentaire

Cap sur la région du Bengale, au fil de la descente du Brahmapoutre, pour découvrir des activités et des modes de vie d’un autre âge au sein de son immense delta. Première escale : les chantiers navals de Nagarbarhi, qui n’existent qu’en période de basses eaux, entre deux moussons. Les Indiens de la caste des Shoutradhar, spécialistes de la construction et de la réparation des bateaux en bois, s’y installent avec leurs outils rudimentaires, les échafaudages et appareils de levage étant fabriqués sur place à l’aide de bambous et de cordes. Deuxième étape : Dhaka, au cœur d’un trafic fluvial très intense, où les bateaux venant de différentes provinces approvisionnent cette ville de treize millions d’habitants. Puis, découverte de Doubla Char, un lieu qui réunit eau salée et eau douce au cœur d’un écosystème très riche. Documentaire réalisé par Christophe Bidot.