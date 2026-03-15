L’affaire DSK a levé un coin du voile sur le comportement des hommes politiques à l’égard des femmes. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, se vante d’être un séducteur et d’avoir été l’amant de Brigitte Bardot dans sa jeunesse, ce qu’elle dément.
L’assistante parlementaire d’un sénateur célèbre l’accuse de harcèlement sexuel.
Car même au Sénat, où la moyenne d’âge est de 62 ans, le pouvoir fait tourner les têtes. Dans le monde de l’entreprise aussi, sexe et séduction font des ravages.
À Mâcon, les amours d’une conductrice de bus ont fait grand bruit et se sont soldées par un divorce et un licenciement.
En Bourgogne, une ouvrière a porté plainte contre 5 collègues et 2 dirigeants pour harcèlement.