Documentaire

Il est devenu un allié incontournable de Vladimir Poutine, à qui il fournit munitions et soldats pour mener sa guerre en Ukraine. Kim Jong Un dirige d’une main de fer la Corée du Nord et menace ses ennemis avec son armement nucléaire. Mais au-delà des images de propagande, qui est vraiment Kim Jong Un ? Goût du luxe, paranoïa absolue, le dictateur fait partie des dirigeants les plus secrets au monde. Une enquête de Fabrice Babin, Jérémie Müller et Alexandre Funel.