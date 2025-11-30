Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Soldats vs chercheurs d’or Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...

Documentaire L’impossible voyage des médicaments en Guinée Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans

Documentaire L’Europe est-elle accro aux paris en ligne ? Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...

Documentaire Voici d’où vient la nourriture des Restos du coeur Ils se rendent dans des dizaines de supermarchés toutes les semaines pour récolter les invendus Un documentaire de Emmanuelle...

Documentaire Dans l’Himalaya, le Ladakh face à la colère du climat Le Ladahk, petite région du nord de l’Inde, subit depuis plusieurs années de terribles catastrophes naturelles, possibles conséquences du...

Documentaire Corée du Sud : la pression du mariage sur les femmes Aurélie est amie avec En-Jung, jeune Coréenne doctorante à Séoul. Après deux ans passés en France, En-Jung s’apprête à...

Documentaire Son rêve d’enfance, s’engager aux Restos du coeur Elle vit sa première nuit de maraude avec les Restos du coeur Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire Mariage pour tous, le grand divorce L’adoption de la loi sur le mariage pour tous, promesse de campagne de François Hollande, a été le premier...

Documentaire Italie: la lutte contre l’esclavage moderne C’est l’une des entreprises les plus lucratives au monde … une économie qui génère plusieurs milliards de dollars. Et...

Documentaire Les secrets de Thio Cédric va à la rencontre de Thio : c’est en parcourant les différentes tribus de la commune qu’il découvre,...

Documentaire Il part s’installer au Québec pour vivre de sa passion des huskies Il est toiletteur, coach sportif pour chiens et éleveur de huskies ! Un documentaire de Sébastien Gilles.

Documentaire Transhumance dans les Alpes Nous assistons à la transhumance qui commence dès l’aube au son des sonnailles. Une bergère témoigne : « Pour moi...

Documentaire J’aime ma campagne Enquêtes de région fait son retour à la terre : Portraits de citoyens qui aiment leur campagne. Médecin de...

Documentaire Docteurs miracles en zone de conflit Parmi les victimes de la guerre, ce sont souvent les enfants qui paient le prix fort. L’ONG italienne Emergency...

Documentaire Carnaval du monde De Trinidad à Venise, de Londres à Rio de Janeiro, ce documentaire de 26 minutes nous entraine sur un...

Documentaire Etudiant en Corée du Sud : après 12h d’école, c’est pas fini Cadence infernale et pression scolaire extrême caractérisent le rythme de travail des écoles en Corée du Sud. Le système...

Documentaire Yonden retrouvé En 1992, Marie-Jaoul de Poncheville, a tourné un film en Mongolie, Molom conte de Mongolie, un conte traditionnel mongol...