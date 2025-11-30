Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les fugitifs en tout genre : détenus en cavale, justiciables ne se soumettant pas aux jugements qui les frappent et, de plus en plus fréquemment avec la crise, emprunteurs qui s’enfuient pour ne pas payer leurs dettes. Pour chaque personne en fuite, la justice offre à ceux qui permettront leur arrestation une prime qui peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. L’appât du gain amène certains mercenaires à outrepasser leurs droits pour arriver à leurs fins. Parfois, ils n’hésitent pas à recourir au chantage ou à l’intimidation.