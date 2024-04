Conférence



Au fil des siècles et des expéditions, les collections botaniques n’ont eu de cesse de nourrir les connaissances et les imaginaires des scientifiques et artistes de tout temps. Des collectes de terrain des premiers botanistes du 17e siècle au travail de leurs contemporains, un savoir-faire resté intact, tout comme celui des sourceurs de matières premières. Tout autant fascinés par ces essences naturelles, ils parcourent les continents à la recherche des senteurs qui façonnent les parfums. Des collecteurs d’essences aux collecteurs de sens, cette rencontre propose de mêler les récits botaniques et olfactifs d’une artiste, d’un sourceur en parfumerie et d’un botaniste pour dessiner les contours d’une mémoire du végétal.