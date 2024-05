Documentaire

De ses débuts avec Kraftwerk à l’essor du krautrock, retour sur le parcours du musicien allemand Klaus Dinger, précurseur de la techno. Ce documentaire revient sur les événements qui donnèrent naissance à ce mouvement iconique, ou comment une peine de cœur a révolutionné l’histoire de la musique.

Nul n’est prophète en son pays. Le musicien Klaus Dinger (1946-2008), originaire de Düsseldorf, en sait quelque chose. Après avoir fait ses classes à la batterie au sein de la mythique formation électro Kraftwerk, il fonde dans les années 1970 les groupes Neu! et La Düsseldorf, à travers lesquels il expérimente un style inédit, précurseur de la techno et baptisé « krautrock ». Sa caractéristique principale est rythmique : l’hypnotique « Motorik Beat » influencera notamment Iggy Pop et Stephen Morris, le batteur de New Order.

Documentaire de Jacob Frössén (Suède, 2019, 1h00mn)

