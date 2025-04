Infographie | 4 infos insolites sur le piano

Infographie

Le piano est sans doute l’un des instruments les plus élégants et les plus populaires au monde. Que vous soyez musicien passionné ou simple amateur de belles mélodies, vous pensez peut-être déjà tout savoir sur cet instrument aux touches noires et blanches.

Et pourtant, le piano cache encore bien des secrets étonnants. Voici quelques faits insolites qui pourraient bien changer la façon dont vous le regardez… ou l’écoutez.

Le piano n’est pas vraiment un instrument à cordes… ni à percussion

Bien qu’on le considère souvent comme un instrument à cordes à cause des nombreuses cordes tendues à l’intérieur, le piano est en réalité classé comme un instrument à percussion dans l’orchestre. Pourquoi ? Parce que le son est produit par des marteaux qui frappent les cordes, et non par le pincement ou l’archet. C’est un hybride surprenant entre finesse et force mécanique.

Un piano peut contenir jusqu’à 12 tonnes de tension

Les cordes d’un piano sont tendues avec une force incroyable. En additionnant la tension de chaque corde, on obtient une charge totale qui peut dépasser 12 tonnes sur l’ensemble de l’instrument. Cela explique pourquoi les pianos sont conçus avec une structure interne en fonte : sans elle, ils se briseraient sous leur propre pression.

Le piano le plus cher du monde coûte plusieurs millions

Certains pianos sont de véritables œuvres d’art. Le piano « Crystal » de Heintzman, utilisé lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, a été vendu pour plus de 3 millions de dollars. Ce n’est pas seulement un instrument, mais aussi un bijou de design. Quand la musique rencontre le luxe, les prix s’envolent.

Il existe des pianos avec plus de 100 touches

Un piano classique possède 88 touches, mais certains modèles très rares vont bien au-delà. Le piano Stuart and Sons peut avoir jusqu’à 108 touches, étendant l’échelle musicale avec des graves et des aigus inaccessibles aux instruments standards. Cela ouvre de nouvelles possibilités aux compositeurs les plus aventureux.