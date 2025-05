Documentaire

Les artisans de la craft music se révoltent contre la dictature du son. Les français Pierre Gordeeff et Yann Leguay et le quebecois Thomas Begin s’émancipent de la lutherie traditionnelle en fabricant leurs propres joujoux à faire du bruit. En résultent des œuvres monumentales aux câbles par milliers, des machines à rendre visibles les ondes sonores et des vinyles sur lesquels sont gravés les sons des presses à vinyles. Gaston Lagaffe et son graffophone n’ont qu’à bien se tenir.