Documentaire

L’équipe de « Ma vie d’artiste » a accompagné Jeanne Cherhal dans la préparation du concert ou elle rend hommage à Véronique Sanson, depuis les premières répétitions chez elle au piano, lors des séances d’arrangement avec les musiciens et jusqu’au concert, en reprenant le mythique album « Amoureuse ». Jeanne Cherhal fait ses débuts en partageant l’affiche avec Vincent Delerm à l’Européen en 2002. Son album, Douze fois par an, sorti en 2004, puis son album L’Eau, deviennent tous deux disques d’or. Elle est l’artiste révélation du public aux Victoires de la musique 2005. La même année, elle joue dans la pièce de théâtre Les monologues du vagin puis, en 2011, dans The Second Woman, aux Bouffes du Nord. En 2012, elle sort un nouvel album, Charade, où elle joue de tous les instruments et enregistre un duo avec Benjamin Biolay. La jeune chanteuse rendra hommage à une de ses idoles Véronique Sanson lors d’un concert au Centquatre le 21 mars prochain. Elle proposera une reprise intégrale de l’album, « Amoureuse », sorti 40 ans et un jour auparavant, le 20 mars 1972. Réalisé par Michel Berger, cet incontournable est le premier essai en solo de Véronique Sanson. Il contient notamment les classiques Besoin de personne, Amoureuse, Bahia..