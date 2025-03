Documentaire

Barbara, la « longue dame brune », fut bien plus qu’une chanteuse.Marquée par une enfance troublée, une fuite constante durant la guerre et un passé douloureux, elle trouva refuge dans la musique. D’abord rejetée, elle s’imposa par sa voix unique et son intensité émotionnelle. De ses triomphes sur scène à son engagement dans la lutte contre le sida, elle vécut avec passion et démesure.Entre ombres et lumières, rires et larmes, elle façonna un mythe à la fois fragile et puissant. Ce portrait révèle l’artiste dans toute sa complexité, du génie musical à la femme insaisissable qu’elle était.

Réalisation : Dominique Fargues, Erwan L’Éléouet, Stéphane Masseline