Documentaire

Avec un père d’origine portugaise et une mère d’origine anglaise, Sean Paul est né en 1973 dans un quartier chic de Kingston, en Jamaïque. En cinq albums, parmi lesquels Tomahawk Technique sorti l’an dernier, il s’est forgé une renommée internationale. Grâce à des titres comme So Fine, Hold My Hand ou She Doesn’t Mind, il est devenu le roi incontesté du dancehall, un style musical qui puise ses racines dans le reggae.