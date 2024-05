Documentaire



Pourquoi Taylor Swift est aussi populaire ? En une seule journée, le nouvel album de Taylor Swift, « The Tortured Poets Department » a été écouté plus de 300 millions de fois sur Spotify. Taylor Swift a ainsi battu son propre record, enregistré en 2022 avec Midnights, son précédent disque. Les récompenses pleuvent, les sous aussi. Sa tournée mondiale, « The Eras Tour » s’inscrit déjà comme la plus rentable de tous les temps.

En quelques années, Taylor Swift est devenue une icône pop à l’influence planétaire. Ses choix de carrière ont bousculé toute l’industrie musicale, avec laquelle elle bataille pour mieux faire respecter les droits des artistes.