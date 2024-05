Documentaire

C’est le pays le plus fermé au monde, la dernière grande dictature communiste, paranoïaque et agressive. En Corée du Nord rien n’a changé ou presque depuis la création du pays par Kim Il-Sung en 1953. 23 millions de Coréens du Nord survivent dans une misère absolue, sans aucune liberté, prisonniers de frontières infranchissables. C’est dans cet univers angoissant qu’un groupe de Français a décidé de passer des vacances. ?8500 euros pour trois semaines, c’est aussi cher qu’un séjour aux Seychelles. Mais pour ce prix ils devront se contenter d’une nourriture rationnée, d’hôtels sans confort, d’autobus hors d’âge… sans compter la surveillance permanente de guides menaçants. Claude, Henri et Jacqueline vont découvrir des villes sans voitures, des magasins vides, des casinos sans argent. Ils devront se soumettre aux visites obligatoires, à la propagande et aux hommages forcés au président éternel de la Corée du Nord. Un voyage incroyable, au moment ou la Corée du Nord prépare l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un, petit-fils du fondateur de la première dynastie communiste de l’histoire. Un documentaire de Brisard JC ; Spalaïkovitch A