Podcast

Et si le but n’était plus de vous mentir… mais de vous empêcher de savoir ce qui est vrai ? Le Kremlin inonde le web d’informations manipulées, amplifiées par l’IA, jusqu’à brouiller toute frontière entre info et intox, explique l’historien David Coulon.

Résultat : une pollution massive de notre environnement informationnel.