Documentaire

Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir ressembler à la Baby Doll en plastoc la plus célèbre du monde. Taille de guêpe, silhouette filiforme, poitrine agressive : à l’échelle humaine, les mensurations de la blonde platine défient la gravité voire le champ des possibles. En 1963, Mattel vendait d’ailleurs sa poupée accompagnée d’un livre de régime qui recommandait aux petites filles de ne pas manger, sic… 54 ans plus tard, les filles d’aujourd’hui sont prêtes à tout pour devenir des Barbie Girl plus vraies que nature, quitte à tout perdre, même leur vie.