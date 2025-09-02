Documentaire

« Tu as les rênes du clan. Le fil, c’est toi qui le tiens. » Ces mots sont les derniers que la tante de Maggy Thyem lui confia avant de décéder.

En tant que cheffe du clan, elle s’est donnée pour mission de préserver l’unité des siens et de sauver leurs traditions. Selon elle, « la famille ne tient qu’à un fil. S’il y en a un qui tombe, il entraîne tous les autres. »

Mais pour certains, l’idée d’être menés par une femme ne leur plait pas du tout. Ils préféreraient un homme comme meneur et se tournent donc vers le fils de Maggy. Mais celui-ci leur rétorque: « Tout ce que je sais, je le connais grâce à ma mère. »

Partez à la rencontre de Maggy Thyem et de son fils et apprenez en plus sur l’histoire de leur tribu.

Extrait du film : ​​« Eden Tribal »

Réalisation : Martin Jayet et Mathilde Lefort

