Documentaire

Elle est aujourd’hui la femme la plus détestée en Tunisie. Même depuis qu’elle a fui le pays, Leila Trabelsi, 54 ans, épouse de l’ex-dictateur Ben Ali, continue à déchaîner les passions. On lui prête un caractère très dur, comme en témoigne son majordome, qui l’a servie pendant 18 ans : il affirme avoir été réduit en quasi-esclavage, « payé une misère par cette milliardaire ». Issue d’un quartier populaire, celle qu’on surnomme « la coiffeuse de Carthage » avait mis avec son clan le pays en coupe réglée. Banques, entreprises, immobilier, la famille Trabelsi mettait la main sur ce qui rapportait de l’argent. Et malheur à qui résistait à la première dame : la directrice d’une école privée, concurrente d’un établissement appartenant aux Trabelsi, raconte comment on l’a forcée à mettre la clé sous la porte.