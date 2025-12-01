Le projet « Safari des Airs » raconte comment quatre francophones tentent de protéger la faune africaine à l’aide...
Pour Monica Cruz, pas besoin d’homme pour faire un enfant
Ce travail est d’une très grande difficulté.
La chaleur est insupportable dans cette mine d’émeraude
Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....
Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...
Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...
Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans
C’est l’histoire d’un cours de danse classique au cœur d’un des plus grands bidonvilles d’Afrique, Kibera, au sud de...
L’excommunication prononcée par la pape François il y a un an peut-elle mettre fin à la collusion entre l’Église...
Les violences faites aux femmes atteignent de nouveaux sommets en Turquie. Chaque jour, au moins une femme y meurt...
C’était l’un des derniers rêves de Nelson Mandela, créer des parcs dans des zones de conflits entre pays voisins,...
Petya et Kyril se sont portés volontaires pour aller en Tchétchénie, poussés par la misère. Katya, l’infirmière, travaillait dans...
Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un...
Direction le Kurdistan syrien, dans la localité de Jinwar. Là-bas des femmes mènent une expérience unique au Moyen-Orient. Depuis...
On a un peu oublié la situation de l’asile dans notre pays. En 2021, la Suisse a pourtant enregistré...
Chaque année, plus d’un million de citadins, dont 200 000 franciliens, décident de tenter l’aventure et de se mettre...
Derrière l’image idyllique des Maldives, avec ses plages de rêve et ses hôtels de luxe, se cache une réalité...
A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. La plupart n’ont comme source...
La guerre dans les Balkans dans les années 90 a fait des anciens amis, des anciens voisins, des ennemis....
