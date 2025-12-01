Ressources Dans la même catégorie

Documentaire En Afrique, contre les braconniers, la bataille se joue dans le ciel Le projet « Safari des Airs » raconte comment quatre francophones tentent de protéger la faune africaine à l’aide...

Documentaire Ces célébrités qui font leurs enfants seules Pour Monica Cruz, pas besoin d’homme pour faire un enfant

Documentaire L’industrie qui ne perd pas le Nord Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....

Documentaire USA : Chasseurs de primes, un business en or Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...

Documentaire Soldats vs chercheurs d’or Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...

Documentaire L’impossible voyage des médicaments en Guinée Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans

Documentaire Les étoiles de Kibera C’est l’histoire d’un cours de danse classique au cœur d’un des plus grands bidonvilles d’Afrique, Kibera, au sud de...

Documentaire Le pape et la mafia L’excommunication prononcée par la pape François il y a un an peut-elle mettre fin à la collusion entre l’Église...

Documentaire Féminicides en Turquie : la révolte des femmes Les violences faites aux femmes atteignent de nouveaux sommets en Turquie. Chaque jour, au moins une femme y meurt...

Documentaire La Amistad : un parc pour la paix C’était l’un des derniers rêves de Nelson Mandela, créer des parcs dans des zones de conflits entre pays voisins,...

Documentaire Les corbeaux blancs – Le cauchemar tchétchène (2/2) Petya et Kyril se sont portés volontaires pour aller en Tchétchénie, poussés par la misère. Katya, l’infirmière, travaillait dans...

Documentaire France : Calais, dans l’objectif d’un réfugié afghan Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un...

Documentaire Syrie : tout le pouvoir aux nanas Direction le Kurdistan syrien, dans la localité de Jinwar. Là-bas des femmes mènent une expérience unique au Moyen-Orient. Depuis...

Documentaire Asile en Suisse, une industrie qui dérape On a un peu oublié la situation de l’asile dans notre pays. En 2021, la Suisse a pourtant enregistré...

Documentaire Quand les néo ruraux se plaignent de la vie à la campagne Chaque année, plus d’un million de citadins, dont 200 000 franciliens, décident de tenter l’aventure et de se mettre...

Documentaire Lois islamiques, trafics : la face cachée des Maldives Derrière l’image idyllique des Maldives, avec ses plages de rêve et ses hôtels de luxe, se cache une réalité...

Documentaire Tanzanie – les mamas solar A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. La plupart n’ont comme source...