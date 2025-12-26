Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.
Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.
Plus respectable que le « made in China », moins cher que le « fabriqué en France », la...
Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au...
Los Angeles. Chaque année, des centaines de familles venues de tous les Etats-Unis, partagent le même rêve : faire...
On oublie souvent que la marche à pied peut aussi être considérée comme un moyen de transport. La ville...
Enquête sur la face cachée du potager de l’Europe. Cultures sous serre dopées aux engrais, main d’œuvre illégale sous...
Sur l’île Maurice, de grandes marques internationales de textiles ont délocalisé leurs usines. Les conditions de vie et de...
Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le...
Dans leur vie de tous les jours, à la maison, pour faire leurs courses, au travail ou encore en...
Seulement trente-deux cavaliers composent le Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada ; Les candidats n’ont que six mois...
Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...
Les bonnes manières, longtemps tombées dans l’oubli, sont de retour. Nadine de Rothschild, véritable « gourou» du savoir-vivre, vient...
Alors que se tient à Saint-Malo, du 18 au 20 mai, le festival Etonnants Voyageurs, Renaud Barret et Florent...
Le Canada est un des pays qui accueillent aujourd’hui le plus de réfugiés d’Arabie Saoudite, comme Rahaf Mohamed dont...
En matière de sites patrimoniaux, difficile de rivaliser avec la Cappadoce. Cette région de Turquie est également connue pour...
Si une femme accouchait au sommet du mont Blanc, de quelle nationalité serait l’enfant ? Pour la France, évidemment,...
Près de 3 millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie depuis le début de la guerre. Certains sombrent...
Johanna Maria Fritz et Mila Teshaieva sont deux photographes berlinoises. Johanna est née en Allemagne, Mila en Ukraine. Trois jours...
En 2020, l’humanité a expérimenté quelque chose de parfaitement inédit : le confinement de milliards d’individus. Depuis son propre...
Partout dans le monde, les frontières semblent se refermer devant les migrants qui fuient les guerres, les catastrophes naturelles...
Portrait de trois sages-femmes colombiennes qui se rendent quotidiennement au chevet de jeunes mamans isolées au plus profond de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site