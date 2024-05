Conférence



Pour la première fois en France, l’explorateur Mike Horn a investit le Grand Rex à Paris le 7 & 8 avril 2019 pour partager avec son public le récit de ses expéditions. Mike Horn est reconnu comme l’un des plus grands explorateurs des temps modernes. Depuis plus de 20 ans, il a innové et éduqué le monde en repoussant les limites de la capacité humaine au travers d’une série d’expéditions révolutionnaires. Mike Horn a donné de nombreuses conférences portant sur les exploits humains, sur son expérience unique en tant qu’explorateur, sur le dépassement de soi, et sur l’ambition de conquérir l’impossible.