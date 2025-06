Documentaire

Comme chaque année en France, l’arrivée des beaux jours rime avec vide grenier ! A Champagne-sur-Oise à 1h30 de Paris, doit avoir lieu dimanche 24 février un vide grenier très attendu. Celui de l’ouverture de la saison ! Depuis 25 ans en février, cet événement attire jusqu’à 3000 visiteurs venus faire de bonnes affaires et acheter pas cher des fringues ou de l’électro-ménager. Dans les rues, des centaines de stands débordant de vieux objets en quête d’une seconde vie : au total, près de 300 exposants ont réservé leur emplacement pour se faire un peu d’argent avec tout ce dont ils ne se servent plus… A 350 km de là, en Bretagne à Fougère, un ex-agent immobilier, a importé un concept unique. Le vide-grenier permanent. Avec un immense hangar d’une superficie de 1 100m², c’est le plus grand de France. 140 stands loués entre 10 et 25 EUR selon le nombre de semaines réservées. Les clients se bousculent pour réserver leur emplacement, vendre et acheter au meilleur prix…Réalisateur : Sandrine Bellinger, Juliette Chapalain, Veronique Siejak