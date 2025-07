Documentaire

Une Méditerranée entre 28 et 30 degrés cet été, des températures exceptionnelles qui inquiètent. La grande bleue est la mer qui se réchauffe le plus rapidement. Le phénomène s’accentue sous l’effet du changement climatique. En 40 ans, ces vagues de chaleur ont doublé et ravagent les herbiers marins et les coraux comme la gorgone rouge. Considérés comme les poumons de la mer, ils constituent un habitat vital pour de nombreuses espèces, aujourd’hui menacées. Autre conséquence: l’apparition de poissons exotiques qui commencent à migrer vers nos côtes.

Un reportage de 14 minutes de Aline Métais, Hugues Nicolas et Julie Savry