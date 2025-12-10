Documentaire

Les PFAS sont des polluants persistants qui contaminent les sols et les eaux en Suisse comme ailleurs. On en trouve dans beaucoup d’objets de consommation courante, tels que le fart pour les skis, le revêtement de poêles à frire, le fil dentaire, ou encore les tentes de camping. Ces substances sont très utilisées par l’industrie depuis les années 70, mais elles se révèlent nocives pour la santé et l’environnement. Un reportage de Kassenturz adapté par ABE.

Que doit-il être entrepris aujourd’hui au niveau de la décontamination des sols et des eaux en Suisse? Il n’existe actuellement pas de valeurs limites autorisées pour ces substances dans notre pays. Pour quelles raisons ? L’Union européenne étudie d’autre part actuellement une interdiction généralisée de PFAS. Est-ce aussi la voie à suivre pour la Suisse ? Linda Bourget en parle avec Christiane Wermeille, cheffe de la section Sites contaminés de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).