Dans l’industrie laitière, les veaux mâles sont considérés comme des « sous-produits » et finissent souvent dans des unités d’engraissement. Un agriculteur, un chercheur et un boucher ont décidé de s’associer pour changer la donne : plutôt que d’envoyer ces bêtes dans des usines à bovins, ils les amènent dans des prairies et alpages. En sauvant ces veaux, ils renouent avec une forme d’élevage durable.

Les veaux mâles sont indésirables dans la plupart des exploitations laitières modernes. Le calcul des agriculteurs est simple. Pour donner du lait, une vache doit avoir un petit, les veaux femelles servant à renouveler le cheptel de vaches à lait. Dépourvus d’utilité, les veaux mâles passent pour des rebuts de la production laitière. Ils sont transportés dans des conditions déplorables vers des unités d’engraissement, souvent en-dehors de l’Union européenne.

À la tête d’une exploitation laitière dans l’Allgäu, dans le sud de l’Allemagne, Marcel Renz a choisi une autre voie. Avec une poignée d’agriculteurs, de restaurateurs et de commerçants, il tente de changer la donne en améliorant le bien-être des animaux, favorisant les circuits courts et produisant une viande de meilleure qualité vendue plus cher. La clientèle de Hannes Hönegger est prête à mettre la main au porte-monnaie. Le boucher travaille avec des exploitations biologiques de la région, qui ne sont pas obnubilées par le rendement et élèvent des races mixtes de bovins, lesquelles se prêtent à la production de lait comme de viande. Les bêtes se nourrissent presque exclusivement d’herbe des pâturages, contribuant ainsi à préserver les écosystèmes alpins, de la Bavière au nord de l’Italie.

Thomas Zanon est professeur en production animale à l’université de Bolzano. Ses veaux mâles ont de la chance : rescapés de l’exploitation laitière, ils ne subissent pas de longs trajets, ne sont pas nourris au soja ni au maïs, et vivent dans des petits troupeaux. Selon l’universitaire, si l’on tient compte de tous les facteurs, le lait de vache n’est pas plus mauvais que les boissons au soja ou à l’avoine. Les veaux et taurillons qui paissent sur son alpage sont heureux et incarnent une nouvelle approche de la production laitière durable.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

