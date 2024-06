Conférence

L’urgence climatique s’impose comme l’une des problématiques les plus pressantes de notre époque. Ce phénomène global, amplifié par les activités humaines, modifie de manière significative notre environnement et menace l’équilibre écologique de la planète. Les signes sont alarmants et les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies : le réchauffement climatique s’accélère, les températures moyennes augmentent, les glaciers fondent à un rythme inquiétant et les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient.