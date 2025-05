Documentaire

Si elle figure au premier rang mondial en matière de pollution, la Chine est aussi la championne planétaire du reboisement. Des millions d'arbres sont plantés chaque année pour lutter contre l'avancée des déserts. Une entreprise a même bâti, au cœur d'un désert, un immense parc de loisirs avec pelouses impeccables et golf de 18 trous! En deuxième partie d'émission, coup de projecteur sur la pollution du Léman: celle de ses eaux, de ses rives et de ses plages. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on trouve au fond du lac! Cette année, des soldats chinois ont été mobilisés par dizaines de milliers pour planter la plus grande forêt artificielle du globe.